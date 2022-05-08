كوليبا: أميركا ستفرض عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، بعد مناقشات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة "صارمة" على روسيا.

كما قال الوزير الأوكراني، عبر حسابه في "تويتر"، إنه بحث مع بلينكن سبل فك القيود عن صادرات الأغذية الأوكرانية وضمان الأمن الغذائي العالمي.

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كذلك، أشار إلى أنه نسق مع الوزير الأميركي الخطوات اللازمة للتعجيل بما وصفه بيوم "انتصار" أوكرانيا، التي بدأت فيها روسيا عملية عسكرية في أواخر فبراير شباط الماضي.

On the Day of Remembrance and Reconciliation, Victory in Europe Day, @SecBlinken and I coordinated steps to bring the day of Ukraine’s victory closer. New stiff U.S. sanctions on Russia are coming. Discussed ways to unblock Ukraine’s food exports and ensure global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022

عملية روسية خاصة

تأتي تلك التصريحات الأوكرانية في رد على ما تعتبره موسكو عملية عسكرية "خاصة" أطلقت على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي بهدف "نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها ممن تصفهم بالنازيين ومن القومية المعادية لها".

وكانت تلك العملية أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من 10 ملايين شخص، بحسب ما أكدت كييف وبعض أرقام الأمم المتحدة.

كما أوقعت موسكو في قبضة عقوبات غربية قاسية، وأثارت مخاوف من مواجهة أوسع مع الغرب، بما يشبه الحرب العالمية.

يذكر أن يوم النصر الذي يحل في التاسع من مايو، يعد بالنسبة لروسيا أحد أهم الأحداث الوطنية في البلاد، لاسيما أنه يجسد ذكرى التضحيات الهائلة التي بذلها الاتحاد السوفيتي من أجل هزيمة ألمانيا النازية.