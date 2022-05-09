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الاتحاد الأوروبي: سنعلن موقفنا من انضمام أوكرانيا بعد شهر

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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - رويترز
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - رويترز

الاتحاد الأوروبي: سنعلن موقفنا من انضمام أوكرانيا بعد شهر

دبي - العربية.نت

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وسط مساعي أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تسارعت بعد العملية العسكرية الروسية على أراضيها، في فبراير الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ناقشت مع مجموعة السبع دعم الاتحاد والمسار الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت بتغريدة على حسابها في تويتر، اليوم الاثنين، إنها ناقشت مع مجموعة السبع دعم الاتحاد الأوروبي للملف الأوكراني.

كما أضافت أن المفوضية تتطلع لتلقي الإجابات على استبيان عضوية الاتحاد.

قريبة جداً

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر مرارا خلال الأشهر الماضية أن بلاده باتت قريبة جداً من هذا التحول، في إشارة إلى دخول الاتحاد. وأوضح أن المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان معا نحو هذا الهدف الاستراتيجي.

أتى ذلك، بعد أن وقعت الرئاسة الأوكرانية في 28 فبراير الماضي، طلبا رسميا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن كييف تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا.

أعلام أوكرانية مع علم الاتحاد الأوروبي وشعار الناتو (شترستوك)
أعلام أوكرانية مع علم الاتحاد الأوروبي وشعار الناتو (شترستوك)

خط أحمر

على الرغم من أن قادة الدول الأوروبية الذين اجتمعوا في فيرساي بمارس الماضي، أوضحوا أن مسار الانضمام إلى عضوية الاتحاد لا يمكن أن يكون سريعا أو متسرعاً، ما أحبط قليلا في حينه الطموحات الأوكرانية.

في المقابل، حذرت موسكو أكثر من مرة من تلك الخطوة، معتبرة أنها لا تنفصل عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي، ما يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لها ولأمنها الاستراتيجي.

وتعتبر تلك المسألة حساسة جدا بل خطاً أحمر بالنسبة لروسيا، التي طالبت مراراً بجعل أوكرانيا "بلدا حياديا" بعيدا عن الانضمام لأي تكتلات غربية أو دولية، من ضمنها الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكبر حلف الناتو.

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