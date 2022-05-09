الجيش الأوكراني: 4 صواريخ عالية الدقة تضرب أوديسا

فيما يتواصل القتال جنوب وشرق أوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين أن أربعة صواريخ عالية الدقة من طراز أونكس تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وضربت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل.

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وكان مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، ميخايلو بودولياك، أعلن أمس الأحد، أن أوديسا تتعرض لضربات صاروخية "هائلة" من قبل القوات الروسية، إلا أنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

تدمير 4 طائرات أوكرانية و4 مروحيات

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تدمير فرقاطة وإسقاط 3 طائرات قبالة سواحل مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الليل قاذفتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" ومروحية "مي-24" فوق جزيرة زمييني قبالة سواحل أوديسا جنوب البلاد.

كما أضاف أنه تم تدمير فرقاطة (كورفت) للبحرية الأوكرانية من المشروع 1241 قبالة أوديسا أيضا، وذلك بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو.

وتابع: خلال آخر 24 ساعة تم تدمير أربع طائرات أوكرانية وأربع مروحيات، بما في ذلك ثلاث على متنها عناصر من قوات الإنزال الجوي، وثلاث طائرات بدون طيار وزورق للهجوم والإنزال في مدينة أوديسا.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت تصاعداً في القتال الروسي الأوكراني شرقاً وجنوباً على السواء، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق أقصى المكاسب لاسيما قبيل اليوم التاسع من مايو، الذي يعتبر تاريخاً مهماً بالنسبة للروس، بحسب العديد من المراقبين، إذ يمثل ذكرى انتصار بلادهم على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.