روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها دمرت محطة رادار أميركية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية شرق البلاد.

وأوضحت في بيانها اليومي أن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، اثتنتان من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز"سو 25" بخاركيف، بالإضافة لتدمير مراكز ومستودعات عسكرية.

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تدمير تجمع عسكري

كذلك، أعلنت تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية خلال ساعات الليل، إضافة لبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ غراد، و18 مركز تجمع عسكري بالقرب من ليسيتشانسك.

يأتي ذلك فيما تدخل العملية العسكرية الروسية يومها الـ 75 والتي بدأتها في 24 فبراير الماضي، لدعم الجمهوريتين الانفصاليتين في دونباس، دونيتسك ولوغانسك، وفق ما أعلنت حينها.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية امتنع الجانبان عن الإعلان صراحة وبالأرقام عن الخسائر البشرية في صفوف مقاتلي البلدين، فيما زعمت كييف مقتل آلاف الجنود الروس خلال المعارك.

كما أفادت العديد من تقديرات الاستخبارات الغربية إلى أن موسكو تكبدت خسائر عسكرية جمة على أراضي الجارة الغربية.

وفيما يتوقع أن يطول النزاع أشهراً بعد يستنزف الطرفان قواهما في ميادين القتال، لاسيما في الشرق والجنوب، حيث أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، أواخر مارس الماضي، واصفة إياها بالمهمة.