.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

  • الخط
الجيش الروسي (أ ب)
مقاتلة روسية (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها دمرت محطة رادار أميركية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية شرق البلاد.

وأوضحت في بيانها اليومي أن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، اثتنتان من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز"سو 25" بخاركيف، بالإضافة لتدمير مراكز ومستودعات عسكرية.

الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية

تدمير تجمع عسكري

كذلك، أعلنت تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية خلال ساعات الليل، إضافة لبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ غراد، و18 مركز تجمع عسكري بالقرب من ليسيتشانسك.

يأتي ذلك فيما تدخل العملية العسكرية الروسية يومها الـ 75 والتي بدأتها في 24 فبراير الماضي، لدعم الجمهوريتين الانفصاليتين في دونباس، دونيتسك ولوغانسك، وفق ما أعلنت حينها.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية امتنع الجانبان عن الإعلان صراحة وبالأرقام عن الخسائر البشرية في صفوف مقاتلي البلدين، فيما زعمت كييف مقتل آلاف الجنود الروس خلال المعارك.

كما أفادت العديد من تقديرات الاستخبارات الغربية إلى أن موسكو تكبدت خسائر عسكرية جمة على أراضي الجارة الغربية.

وفيما يتوقع أن يطول النزاع أشهراً بعد يستنزف الطرفان قواهما في ميادين القتال، لاسيما في الشرق والجنوب، حيث أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، أواخر مارس الماضي، واصفة إياها بالمهمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟ لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟
اكتشف المزيد