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موسكو لبوريل: اقتراحك أشبه بشريعة الغاب

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روسيا الاتحاد الأوروبي عقوبات(تعبيرية- أي ستوك)
روسيا والاتحاد الأوروبي (تعبيرية - أي ستوك)
روسيا و أوكرانيا

موسكو لبوريل: اقتراحك أشبه بشريعة الغاب

دبي- العربية.نت

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رداً على اقتراح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق اليوم الاثنين، بحجز الأموال الروسية في الخارج، اعتبر ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن مثل تلك الخطوة غير قانونية وتقوض الثقة بأوروبا.

كما اعتبر أن هذا الاقتراح أشبه بتدمير أساسي للعلاقات الدولية.

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شريعة الغاب

وأضاف "إذا اتخذت هذه القرارات ستضرب الأوروبيين أنفسهم، والنظام المالي، وتقوض الثقة في أوروبا والغرب بشكل عام، لأنها تعد خروجا تاما عن القانون، بل تدخل ضمن شريعة الغاب"، بحسب ما نقلت وكالات روسية.

إلى ذلك، أشار إلى أن عددا كبيرا من الدول إلى جانب روسيا، ستدافع عن النظام العالمي على أساس القانون الدولي".

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل (أ ف ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل (أ ف ب)

بوريل وأموال روسيا

أتى هذا التعليق بعد أن اقترح بوريل أن تنظر دول الاتحاد الأوروبي في سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة في الخارج من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيل تايمز"، أنه سيكون من المنطقي أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في ما فعلته بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم هناك. وتايع قائلا: "لدينا المال في جيوبنا، فليشرح لي أحد لماذا تعتبر هذه الخطوة جيدة في ما يتعلق بالأموال الأفغانية وسيئة بالنسبة للأموال الروسية".

وبحسب تصريحات رسمية روسية، فقد تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية .

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون كانوا فرضوا قيودا جمة على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي منذ أن أطلقت موسكو عمليتها العسكية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

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