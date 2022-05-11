المنسق الأممي للسلام يدين مقتل أبو عاقلة ويدعو لتحقيق فوري

دان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، مقتل الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها لعملية لقوات الأمن الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

ودعا وينسلاند عبر حسابه على "تويتر" إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين، قائلاً إنه "لا يجب استهداف العاملين في وسائل الإعلام".

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من جهته، أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل عن "حزنه" لمقتل الصحافية ودعا لـ"تحقيق شامل في ملابسات مقتلها".

وقد قتلت مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية المحتلة. وقد أصيب صحافي آخر خلال الاشتباكات.

ويأتي مقتل الصحافية بعد نحو عام على تدمير، بقضف إسرائيلي، برج الجلاء في قطاع غزة والذي كان يضم مكاتب "الجزيرة" ووسائل إعلامية أخرى.

وتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية والصدامات في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.