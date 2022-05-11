.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المنسق الأممي للسلام يدين مقتل أبو عاقلة ويدعو لتحقيق فوري

  • الخط
مقتل مراسلة الجزيرة
صحافيون يبكون جنب جثة شيرين أبو عاقلة في جنين

المنسق الأممي للسلام يدين مقتل أبو عاقلة ويدعو لتحقيق فوري

السفير الأميركي لدى إسرائيل يعرب عن "حزنه" لمقتل الصحافية ودعا لـ"تحقيق شامل في ملابسات مقتلها"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، مقتل الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها لعملية لقوات الأمن الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

ودعا وينسلاند عبر حسابه على "تويتر" إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين، قائلاً إنه "لا يجب استهداف العاملين في وسائل الإعلام".

نقل جثة الصحافية إلى مستشفى في جنين
نقل جثة الصحافية إلى مستشفى في جنين

من جهته، أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل عن "حزنه" لمقتل الصحافية ودعا لـ"تحقيق شامل في ملابسات مقتلها".

وقد قتلت مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية المحتلة. وقد أصيب صحافي آخر خلال الاشتباكات.

الصحافية شيرين أو عاقلة (أرشيفية)
الصحافية شيرين أو عاقلة (أرشيفية)
مقتل مراسلة الجزيرة بنيران الشرطة الإسرائيلية في جنين العرب والعالم مقتل مراسلة الجزيرة بنيران الشرطة الإسرائيلية في جنين

ويأتي مقتل الصحافية بعد نحو عام على تدمير، بقضف إسرائيلي، برج الجلاء في قطاع غزة والذي كان يضم مكاتب "الجزيرة" ووسائل إعلامية أخرى.

وتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية والصدامات في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟ لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟
اكتشف المزيد