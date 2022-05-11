جونسون: سندعم فنلندا والسويد إذا تعرضتا لأي هجوم
السويد التي تبحث إمكانية انضمامها للناتو وبريطانيا أبرامتا اليوم اتفاقية دفاع وحماية متبادلة في حالة وقوع عدوان
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستدعم فنلندا والسويد إذا تعرضتا لأي هجوم.
وقد أعلن جونسون ونظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء إبرام اتفاقية دفاع وحماية متبادلة في حالة وقوع عدوان، قبل قرار السويد بشأن الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وقال رئيس الحكومة البريطانية خلال مؤتمر صحافي مشترك في السويد: "إذا تعرضت السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم فسوف نقدمه لها".
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