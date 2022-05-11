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جونسون: سندعم فنلندا والسويد إذا تعرضتا لأي هجوم

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British Prime Minister Boris Johnson and Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson meet at the Swedish Prime Minister's summer residence in Harpsund, Sweden May 11, 2022. Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
رئيسة الحكومة السويدية ماغدلينا أندرسون تستقبل بوريس جونسون اليوم في هاربسند

جونسون: سندعم فنلندا والسويد إذا تعرضتا لأي هجوم

السويد التي تبحث إمكانية انضمامها للناتو وبريطانيا أبرامتا اليوم اتفاقية دفاع وحماية متبادلة في حالة وقوع عدوان

العربية.نت

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستدعم فنلندا والسويد إذا تعرضتا لأي هجوم.

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وقد أعلن جونسون ونظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء إبرام اتفاقية دفاع وحماية متبادلة في حالة وقوع عدوان، قبل قرار السويد بشأن الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال رئيس الحكومة البريطانية خلال مؤتمر صحافي مشترك في السويد: "إذا تعرضت السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم فسوف نقدمه لها".

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