ألمانيا: يجب دعم كل الدول المتضررة من الحرب بأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيروبوك، الخميس، أنه يجب دعم كل الدول المتضررة من الحرب في أوكرانيا.

وقالت في مؤتمر صحافي، "نتشاور يوميا حول كيفية دعم كييف بسبب حرب روسيا"، مضيفة أن برلين تبحث الدعم العسكري والمالي والإنساني.

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كما تابعت "هي ليست فقط حرب أوروبا بل العالم كله"، وأكدت أن ألمانيا ستساعد أوكرانيا عسكرياً خاصة بالأسلحة المضادة للطيران.

وبينت الوزيرة الألمانية أنه لا يمكن نقل المواد الغذائية من الموانئ في أوكرانيا، مضيفة "مجموعة الـ7 تبحث إنهاء الحصار عن تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية".

كذلك قالت إنه "علينا العمل بكل قوة لإيجاد حلول لأزمة الغذاء وإيصاله للعالم".

يذكر أن أوكرانيا وروسيا من بين أكبر 5 دول مصدرة للحبوب في العالم، وتمثلان مجتمعتين أكثر من 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية.

وروسيا هي أكبر مصدر للقمح عالميا بواقع نحو 37.5 مليون طن، فيما تحتل أوكرانيا المركز الخامس في التصدير بنحو 18 مليون طن.

ولذلك، فإن الأمن الغذائي العالمي بات على حافة الهاوية بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في فبراير الماضي على الجارة الغربية، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".