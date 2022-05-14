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مخابرات أوكرانيا: بوتين مصاب بالسرطان ومفاجأة في أغسطس

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Russian President Vladimir Putin and Defence Minister Sergei Shoigu leave Red Square after the Victory Day military parade in central Moscow on May 9, 2022. (AFP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

مخابرات أوكرانيا: بوتين مصاب بالسرطان ومفاجأة في أغسطس

دبي - العربية.نت

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وسط توقعات بأن يطول الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية، بعد أن دخلت العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على الأراضي الأكرانية يومها الـ 80، رجح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، بأن تتوقف كافة الأعمال القتالية بحلول نهاية العام الحالي (2022).

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وقال في حديث إلى محطة سكاي البريطانية إن "نقطة التحول في الصراع مع روسيا ستأتي في الجزء الثاني من أغسطس المقبل، زاعماً بأنها ستؤدي إلى تغيير في القيادة الروسية، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس، اليوم السبت.

سيد الكرملين مريض

كما زعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية ويعاني من مرض السرطان"، وفق تعبيره. وتابع مشيراً إلى أن انقلابًا للإطاحة بالرئيس الروسي جرى في موسكو سابقاً، مؤكداً أنه مريض بشدة بالسرطان.

من محيط كييف، شاب يتأمل حجم الدمار (فرانس برس)
من محيط كييف، شاب يتأمل حجم الدمار (فرانس برس)

إلا أن أي معلومات أو تصريحات رسمية لم تؤكد ما قاله بشأن صحة سيد الكرملين.

إلى ذلك، عبر رئيس المخابرات العسكرية عن تفاؤله بشأن مستقبل بلاده، لافتا إلى أن روسيا تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك.

كما شدد على أن القوات الأوكرانية ستستعيد جميع الأراضي التي فقدتها أو سيطر عليها الجيش الروسي، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

يشار إلى أن تلك التصريحات بانتهاء الصراع أواخر العام تتطابق مع تقديرات غربية (أوروبية وأميركية) كانت أعلنت مؤخراً، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عاد وذكر ليل الجمعة السبت، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بوقت انتهاء "الحرب"، وفق تعبيره.

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