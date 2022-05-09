غطاء على قدمي بوتين يثير الريبة.. ما القصة؟

لا تزال الشائعات حول تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلاحقه، سواء تلك التي تفيد بإصابته بمرض باركنسون أو خضوعه لعلاج السرطان، على الرغم من سخرية بعض المسؤولين الروس من تلك الإشاعات.

إلا أن الشكوك عادت مجددا إلى السطح اليوم الاثنين، حين شوهد سيد الكرملين خلال العرض العسكري بيوم النصر، وعلى قدميه بطانية خضراء سميكة.

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لاسيما أنه كان الوحيد بينالحاضرين الذي استخدم الغطاء، بعد أن جلس بين قدامى المحاربين المسنين في الحرب العالمية الثانية، ما أثار العديد من التكهنات، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية

جولة على الأقدام

إلى ذلك، أظهرت لقطات مصورة بوتين جالساً مرتدياً سترة سوداء بأزرار مع شريط النصر مربوطة على صدره، بينما كان يشاهد الجنود والمركبات العسكرية في الميدان الأحمر الشهير في موسكو.

رغم ذلك بدا الرئيس الروسي في حالة لياقة معقولة طوال فترة العرض، بل ذهب في جولة طويلة على الأقدام فيما قد يكون محاولة لتبديد الشائعات المستمرة حول حالته الصحية السيئة.

تفاصيل مثيرة

ولم يمر استخدامه للبطانية مرور الكرام، إذ علّق الدبلوماسي البريطاني السابق السير توني برينتون على ذلك بمقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، قائلا "البطانية الثقيلة قد تحمل تفاصيل مثيرة للاهتمام، بعد انتشار شائعات منتظمة عن اعتلال صحة بوتين، التي لم يعترف بها الكرملين بالطبع".

يذكر أن بوتين أثار الجدل خلال لقائه الأخير بوزير دفاعه سيرغي شويغو، حيث أمسك بالطاولة لمدة 12 دقيقة بينما كانت قدمه ترتعش في واحدة من أكثر الأمور دلالة على احتمال سوء حالته الصحية.

كما أشار عدد من الخبراء في حينه إلى أنه يبدو "ضعيفًا" في الظهور العام الأخير، بل زعم بعضهم أن طبيباً متخصصاً في سرطان الغدة الدرقية عاينه.