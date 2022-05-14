وفاة فلسطيني أصيب خلال صدامات في القدس الشهر الماضي

توفي فلسطيني، السبت، متأثراً بجروح أصيب بها في أبريل خلال صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما ذكرت عائلته ومصادر طبية.
وأعلن مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، وفاة الجريح الذي نقل قبل أسابيع قليلة من حي البلدة القديمة إلى المستشفى، في حالة خطرة بسبب إصابة في الرأس.
كما أعلنت أسرته وفاته في رسالة صوتية أرسلتها إلى الصحافيين، بحسب فرانس برس.
23 عاماً
فيما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أنه يدعى وليد الشريف (23 عاماً)، وهو من حي بيت حنينا في القدس الشرقية.
وأوضحت أنه أصيب في 22 أبريل خلال صدامات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، الواقع في البلدة القديمة في القدس الشرقية.
إلى ذلك قالت متحدثة باسم المستشفى لفرانس برس، إن إصابته ليست ناجمة عن ذخيرة حية.
يذكر أنه أصيب أكثر من 300 من المتظاهرين الفلسطينيين في صدامات أبريل.
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