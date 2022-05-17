الكرملين: بوتين ومحمد بن زايد سيواصلان التنسيق بالمسائل الراهنة

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أعربا خلال اتصال هاتفي عن اعتزامهما مواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية.

وأضاف الكرملين أن بوتين وابن زايد يعتزمان أيضا تطوير العلاقات الودية بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.

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تطوير علاقات الصداقة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس الروسي، في برقية التهنئة،: "أنا على قناعة بأن أنشطتك في منصب رئيس الدولة ستسهم في مواصلة تطوير علاقات الصداقة، والتعاون متبادل المنفعة في الاتجاهات كافة بين روسيا والإمارات".

كما أعرب بوتين عن أمله في مواصلة الحوار البناء، والعمل المشترك بين روسيا والإمارات، في القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والدولية.

يذكر أن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخب بالإجماع السبت الماضي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن عن وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد، الجمعة،كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.