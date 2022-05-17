روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا توقفت

فيما تتواصل المعارك على أراضي أوكرانيا، أعلنت موسكو اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع كييف توقفت، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس.

إلى هذا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن "أي حرب تنتهي بسلام وسيكون ذلك السلام، حيث يسمع صوت روسيا ونحن ونتطلع إلى ذلك بثقة عالية".

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كما أضاف للصحفيين أن "موسكو واثقة من أنها ستفوز وستحقق جميع أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، مضيفا أن "الرئيس بوتين يدرك كيفية قيادة مستقبل البلاد ونحن جميعًا نرى ذلك وحجم الدعم الشعبي الجامع له".

"الغرب لا يستمع إلينا"

فيما أشار إلى أن "روسيا حاولت الصراخ بوجه الغرب وإيقاظه وحثه على الموافقة على مبادئ أمنية جديدة، لكنهم لا يريدون الاستماع إلينا وهم يخططون بأنفسهم وبقيادة الولايات المتحدة من خلال تعزيز التواجد العسكري على حدودنا".

وشدد على أنه لا يمكن لأحد عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا، معتبرا أن روسيا ستواصل نقل وجهة نظرها.

"دولة معادية"

واعتبر أن الولايات المتحدة وسياستها جعلتها دولة معادية لروسيا، لكن ذلك لن يغير شيئا وموسكو ستواجه ذلك.

أما عن الشعب الأوكراني فقد قال بيسكوف: "الأوكرانيون موهوبون ومسالمون وشعب لديهم ارتباط تاريخي بشعب روسيا، لكنهم خدعوا لفترة طويلة جدا".

بدأت بالتعثر

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كشف في 22 أبريل الماضي أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حلّ للنزاع "متعثّرة"، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.

يذكر أن أوكرانيا اقترحت على روسيا عقد "جولة خاصة" من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة، فيما لم ترد موسكو على المقترح ولم تحرز المفاوضات بين الجانبين عن أي تقدم يؤثر في سير العمليات العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.