البنتاغون: أهداف روسيا في أوكرانيا أصبحت محدودة

أعلن مسؤول في البنتاغون، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن قريبا عن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية تركز تحركاتها على محور دونيتسك شمالا، لكنها ما زالت تعاني من سوء تنسيق بين الوحدات المقاتلة.

تقليل عدد القوات الروسية

وأضاف أن القوات الروسية تركز تحركاتها على محوري دونيتسك وميكولايف، لافتا إلى أن أهداف روسيا في أوكرانيا أصبحت محدودة، ما دفعها لتقليل أعداد قواتها.

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200 طلعة جوية

كما أضاف أن المقاومة الأوكرانية ما زالت قوية وتمنع التقدم الروسي السريع، موضحا أن روسيا نفذت 200 طلعة جوية وقصفت بالصواريخ خاركيف ودونباس.

في حين، شدد على أن القوات الروسية فشلت في قطع خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية، مؤكدا تسليم أميركا لأوكرانيا رادارات وأكثر من 200 مسيرة من نوع "سويتشبلايد".

بدء استخدام مدافع هاوتزر

يأتي هذا بعد يومين من إعلان السفارة الأميركية في كييف، أن الجيش الأوكراني بدأ استخدام مدافع هاوتزر الأميركية.

وأشارت في تغريدة لافتة على حسابها في تويتر، السبت، إلى أن ذلك يجعل "يوم النصر الأوكراني أقرب"، على حد وصفها.

كما أكدت قيادة النقل العسكري بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، استمرارها في تسليم الأسلحة لأوكرانيا من مخزونات الولايات المتحدة عند توفرها.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي أوكرانيا في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية بقوة إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية أيضاً من أجل مواجهة الروس.

فيما فرض الغرب وفي مقدمتهم أميركا، عقوبات مؤلمة على الكرملين، طالت مختلف القطاعات والشركات والمصارف، فضلاً عن السياسيين الروس، والأثرياء المقربين من بوتين.