كييف: روسيا تسعى لمحاصرة قواتنا لتؤمن ممراً إلى القرم
حذر متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية من سعي روسيا إلى محاصرة القوات الأوكرانية في منطقتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.
وأضاف أولكسندر موتوزيانيك اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تحاول إحكام السيطرة بشكل كامل على أراضي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون، إضافة إلى "تأمين ممر بري مع شبه جزيرة القرم"، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.
صد 12 هجوماً
كما أضاف أن القوات الأوكرانية نجحت في صد 12 هجوما في دونيتسك ولوغانسك أمس الثلاثاء، لافتا إلى أنها دمرت ثلاث دبابات وثلاثة من أنظمة المدفعية وست مركبات مدرعة خفيفة وسبع مركبات أخرى.
استسلام مقاتلي آزوف
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الروسي، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، استسلام 694 من مقاتلي "آزوفستال" بينهم 29 جريحًا.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "في ماريوبول، واصل مسلحو وحدة آزوف القومية والجنود الأوكرانيون المحاصرون في مصنع آزوفستال الاستسلام. واستسلم خلال اليوم الماضي 694 مسلحا بينهم 29 جريحا".
إسقاط مقاتلة أوكرانية
كما أوضح أنه منذ 16 من مايو/أيار، وصل عدد المستسلمين إلى 959 مسلحًا، من بينهم 80 جريحًا، وتم وضع 51 منهم بحاجة إلى علاج داخلي في مستشفى نوفوازوفسك في دونيتسك.
كذلك، أكد أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ومقاتلة "ميغ-29". وأضاف أنه تم تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم أميركية الصنع.
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