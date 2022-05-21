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مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

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من اشتباكات جنين 13-5-2022 (أ ف ب)
من اشتباكات سابقة في جنين
الشرق الأوسط

مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

إصابة شاب آخر بجراح حرجة خلال عملية اقتحام إسرائيلية في جنين

رام الله (الأراضي الفلسطينية) - فرانس برس

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قُتل فتى فلسطيني فجر السبت برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى مقتل "فتى (17 عاما) وإصابة شاب (18 عاما) بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية التي تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967 عملياتها في جنين، لا سيما في المخيم حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتعرضت إسرائيل منذ 22 آذار/مارس لسلسلة هجمات أوقعت 19 قتيلا وأتى معظم منفذيها من جنين. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات "لمكافحة الإرهاب" ويطارد "مشتبها بهم".

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وتحصل عمليات الاقتحام غالبا خلال الفجر وتتخللها اشتباكات بين الجنود ومقاتلين فلسطينين. وفي أحيان كثيرة، يجري تبادل إطلاق نار بالذخيرة الحية.

وأصيب 13 فلسطينيا الأسبوع الماضي خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في المخيم قتل فيها أيضا فلسطيني وجندي إسرائيلي.

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