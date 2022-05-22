شاهد فيديو تسبب في منع مورغان فريمان من دخول روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء أمس السبت لائحة تتضمن 963 اسمًا لشخصيات أميركية ممنوعة من دخول روسيا بينها الرئيس جو بايدن، ورئيس مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، ردًا على عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما تضمنت اللائحة أسماء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين إضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.

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"مؤامرة" ضد أميركا

لكن المثير للدهشة أتى عبر وجود اسم الممثل الأميركي، مورغان فريمان، 84 عاما، ضمن تلك القائمة.

أما الدافع وراء هذا المنع فيعود على ما يبدو لظهور فريمان عام 2017 في مقطع فيديو، يؤكد فيه أن روسيا تقود "مؤامرة" ضد الولايات المتحدة. بحسب ما نقلت سكاي نيوز البريطانية.

"نحن في حالة حرب"

وكان فريمان شارك في الفيديو حينها لزيادة الوعي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وقال في ذلك الوقت: "لقد تعرضنا للهجوم. نحن في حالة حرب"!

البيت الأبيض يسخر

في المقابل، سخر البيت الأبيض من تلك العقوبات، مؤكداً "ألا أحد كان يخطط لقضاء عطلة في موسكو، وأشار إلى أن نظام بوتين قد استهدف جو بايدن بالخطأ.

يشار إلى أن روسيا تعرضت لىلاف العقوبات الأميركية والغربية القاسية منذ إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.