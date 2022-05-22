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موسكو تنظر في مبادلة أسرى أوكرانيين برجل أعمال قريب من بوتين

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إخراج جنود أوكران من آزوفستال
روسيا و أوكرانيا

موسكو تنظر في مبادلة أسرى أوكرانيين برجل أعمال قريب من بوتين

لنائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الاخيرة مع كييف كشف عن التطورات

موسكو - فرانس برس

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اعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي السبت أن بلاده تنظر في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف الاوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك القريب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سلوتكسي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الاخيرة مع كييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للانباء ردا على سؤال في هذا الصدد، "سندرس المسألة".

وأوضح متحدثا من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا أن امكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو "من يملكون صلاحيات" القيام بذلك.

فيكتور مديفيتشوك
فيكتور مديفيتشوك

وفيكتور مديفيتشوك (67 عاما) سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس الروسي، وأوقف منتصف نيسان/ابريل في أوكرانيا بعدما فر منذ بدء الهجوم الروسي أواخر شباط/فبراير.

وكان قيد الاقامة الجبرية منذ ايار/مايو 2021 بعد اتهامه بـ "الخيانة العظمى" و"محاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم"، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014.

وأكد الجيش الروسي الجمعة أن آخر المدافعين الاوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية والمتحصنين في مجمع آزوفستال المترامي قد استسلموا.

وبين هؤلاء مقاتلون في كتيبة آزوف القومية والتي يعتبر الكرملين أنها من "النازيين الجدد". وتأمل كييف بالافراج عن هؤلاء مقابل أسرى روس.
وفي 26 ايار/مايو، تدرس المحكمة الروسية العليا طلبا لتصنيف هذه الكتيبة "تنظيما إرهابيا". ومن شأن ذلك في حال حصوله أن يعقد عملية تبادل الاسرى.

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واعتبر زعيم الانفصاليين في دونيتسك دنيس بوشيلين السبت أنه ينبغي محاكمة الجنود الاوكرانيين الذين دافعوا عن آزوفستال وسلموا أنفسهم.

ونقلت ريا نوفوستي عن بوشيلين قوله في مؤتمر صحافي شارك فيه ليونيد سلوتسكي: "أرى أن لا مفر من المحكمة. يجب أن تنتصر العدالة".

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