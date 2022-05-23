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إسرائيل تجري مناورات عسكرية بالمنطقة الجنوبية وقرب غزة

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طائرة إسرائيلية (فرانس برس - أرشيفية)
طائرة إسرائيلية (فرانس برس - أرشيفية)

إسرائيل تجري مناورات عسكرية بالمنطقة الجنوبية وقرب غزة

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري عدة مناورات عسكرية غداً الثلاثاء، في المناطق الحضرية بجميع أنحاء إسرائيل.

وأوضح أن قيادة الجبهة الداخلية ستجري تدريبات في مدينة سديروت الجنوبية وغيرها من التجمعات الحدودية مع غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

مناورات جوية إسرائيلية لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية العرب والعالم نووي إيران مناورات جوية إسرائيلية لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية

في غضون ذلك، ستجرى مناورات عسكرية أخرى في مستوطنات الضفة الغربية ومنافذ حدودية مختلفة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

محاكاة لهجوم على منشآت نووية إيرانية

وكان سلاح الجوي الإسرائيلي أعلن أجراء مناورات واسعة النطاق في قبرص نهاية الشهر الحالي لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية. وستستمر المناورات شهرا كاملا.

عناصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة - فرانس برس
عناصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة - فرانس برس

كذلك، أفاد تقرير للصحيفة قبل أسبوع بأن المناورات الجوية الإسرائيلية هي الأولى من نوعها لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعد قائمة أهداف محتملة في إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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