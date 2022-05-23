روسيا: ندرس خطة السلام المقترحة من إيطاليا لأوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، الاثنين، أن روسيا تلقت خطة السلام التي اقترحتها إيطاليا وتدرسها.

وقال "تلقيناها منذ وقت قصير وندرسها"، مؤكدا أنها ليست قيد المناقشة حاليا بين روسيا وإيطاليا، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية.

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كما أضاف "عندما ننتهي من دراستها سنعطي رأينا".

مجموعة تيسير دولية

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعلن يوم الجمعة، أن بلاده اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل "مجموعة تيسير دولية" لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "خطوة بخطوة" في أوكرانيا.

كما بين الوزير الإيطالي أن "مجموعة التيسير" التي اقترحتها الأمم المتحدة "يجب أن تحاول إعادة بناء الحوار بين طرفين هما في حالة حرب حاليًا".

هذا ولم تنشر تفاصيل هذه الخطة بعد.

4 مراحل

لكن وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن الوثيقة التفصيلية التي سلمت للأمم المتحدة ووضعها دبلوماسيون من وزارة الخارجية الإيطالية تنص على أربع مراحل:

- وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ونزع الأسلحة على الجبهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

- مفاوضات بشأن وضع أوكرانيا التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي وليس حلف شمال الأطلسي.

- اتفاقية ثنائية بين أوكرانيا وروسيا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس (ستتمتع هذه الأراضي المتنازع عليها بحكم ذاتي كامل مع الحق في ضمان أمنها ولكنها ستكون تحت سيادة أوكرانية).

- إبرام اتفاقية سلام وأمن في أوروبا متعددة الأطراف بهدف رئيسي هو نزع السلاح ومراقبة الأسلحة ومنع نشوب نزاعات.

استئناف محادثات السلام

وكان المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، أعلن أمس الأحد، أن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، موضحا أن كييف سبب تعليقها.

كذلك، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، على أنه لا يمكن إنهاء الحرب إلا بالوسائل "الدبلوماسية".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، إلا أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى هدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين.