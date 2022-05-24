.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هولندا: فرض عقوبات أوروبية على روسيا ممكن خلال أيام

  • الخط
روسيا الاتحاد الأوروبي عقوبات (تعبيرية- أي ستوك)
روسيا الاتحاد الأوروبي عقوبات (تعبيرية- أي ستوك)
روسيا و أوكرانيا

هولندا: فرض عقوبات أوروبية على روسيا ممكن خلال أيام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس الاثنين، أنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهي استهلاكه لنفط وغاز روسيا في أقرب وقت ممكن.

وأوضح روته في مؤتمر صحافي مشترك في دبلن مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن، أنه "بصفتنا مستهلكين رئيسيين للنفط والغاز الروسي فإننا نقوم بشكل أساسي بتمويل حرب بوتين المروعة. علينا وضع حد لذلك في أقرب وقت ممكن".

بسبب العقوبات وضغوط الكرملين.. هكذا سقط أضخم المصانع الأميركية بروسيا أسواق روسيا و أوكرانيا بسبب العقوبات وضغوط الكرملين.. هكذا سقط أضخم المصانع الأميركية بروسيا

"نحتاج للإجماع"

كما أضاف قائلاً "كلانا يفعل كل ما في وسعه للتوصل للحزمة السادسة. ما زلت أعتقد أنه يجب أن يتم ذلك على مستوى دول (الاتحاد الأوروبي) السبعة والعشرين أيضا لأننا رسميا ومن الناحية القانونية نحتاج إلى الإجماع على هذا، وما زلت أعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك"، بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة آلاف العقوبات القاسية والمؤلمة على موسكو، طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، والعديد من المصارف، والأثرياء الروس، فضلا عن مئات السياسيين والنواب.

فيما اصطفت إلى جانب كييف، مغدقة عليها المساعدات الإنسانية والعسكرية، من أسلحة وآليات، وأنظمة دفاع.

إلا أن السلطات الأوكرانية لا تزال تطالب بتكثيف الضغوط على الكرملين، بهدف ثنيه عن القتال، وخنق الاقتصاد الروسي الذي لا يزال ينعم بمتنفس "الغاز والنفط"، إذ لا تزال تلك الصادرات تتدفق إلى الدول الأوروبية، بما يعود بما يقارب مليون يورو يوميا على موسكو، بحسب التقديرات الأوكرانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مليار يورو يوميا من أوروبا لروسيا.. أوكرانيا تلوم الغرب مليار يورو يوميا من أوروبا لروسيا.. أوكرانيا تلوم الغرب
اكتشف المزيد