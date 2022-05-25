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سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين بفاصل ساعة    

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صاروخ عابر للقارات أطلقته كوريا الشمالية
تجربة صاروخية سابقة لكوريا الشمالية
كوريا الشمالية

سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين بفاصل ساعة

إطلاق الصاروخين يتزامن مع اختتام الرئيس الأميركي جو بايدن رحلة إلى المنطقة شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان

سيول - فرانس برس، رويترز

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً ثانياً الأربعاء بُعيد حوالي ساعة واحدة من تجربة أولى مماثلة، نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء "صاروخاً بالستياً غير محدّد" باتجاه بحر الشرق، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

ويأتي التطور في الوقت الذي اختتم فيه الرئيس الأميركي جو بايدن رحلة إلى المنطقة شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان.

وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة اختبارات صاروخية في تحدّ للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن الصاروخ الأول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وذلك بعد أيام من اتفاق زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة ونشر أسلحة أميركية.

وعن التجربة الأولى، ذكر خفر السواحل الياباني أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بكونه صاروخا باليستيا.

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واتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول يوم السبت على إجراء تدريبات عسكرية أكبر ونشر المزيد من العتاد الاستراتيجي الأمريكي إذا لزم الأمر لردع كوريا لشمالية.

وعرضا أيضا إرسال لقاحات كوفيد-19 في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الشمالية أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا.

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