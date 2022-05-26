ألمانيا: بوتين لن ينتصر.. بل سيفاوض بجدية

على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عاد المستشار الألماني أولاف شولتس، وحّذّر مما أسماه انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الخميس، على عدم السماح لموسكو بالوصول لأي انتصارات، معتبراً أن بوتين فشل أصلا بتحقيق أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا، وفق تعبيره.

مادة اعلانية

"لا يمكن هزيمة أوكرانيا"

وأعرب عن ثقته في أن روسيا لن تكسب الحرب في أوكرانيا، كما لن يسمح لبوتين بإملاء شروط السلام.

كذلك اعتبر أن الرئيس الروسي سيتفاوض بجدية عندما يدرك أنه لا يمكن هزيمة أوكرانيا.

وأتت التصريحات الألمانية الأخيرة وسط تزايد التكهنات بأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيطول ويمتد لأشهر بعد.

"لا سلام في الأفق"

وتبعاً لذلك، حثت إيطاليا والمجر الاتحاد الأوروبي حالياً على الدعوة صراحة إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام مع الروس، مما جعلهما على خلاف مع الدول الأخرى الأعضاء المصممة على اتخاذ موقف متشدد مع موسكو.

في حين دخلت العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، شهرها الرابع، دون أي أفق حتى الآن، لهدنة أو وقف لإطلاق النار، خصوصاً أن مفاوضات السلام التي عقدت على مدى عدة جولات خلال الأشهر الماضية توقفت في الوقت الحالي.

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس كان حذّر مرارا من فقدان النظام الدولي في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ورأى في فعالية الأسبوع الماضي، أن بوتين لو أفلت سيهدد بفقدان القواعد الدولية، ولهذا يجب ألا ينتصر في أوكرانيا، بحسب تعبيره.