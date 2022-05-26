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مسؤول أميركي: مجلس الأمن يصوت خلال الأيام المقبلة على عقوبات كوريا الشمالية

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A railway-born missile is launched during firing drills according to state media, at an undisclosed location in North Korea, in this photo released January 14, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). (Reuters)
تجربة صاروخية سابقة لكوريا الشمالية
كوريا الشمالية

مسؤول أميركي: مجلس الأمن يصوت خلال الأيام المقبلة على عقوبات كوريا الشمالية

واشنطن تسعى لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية

الأمم المتحدة - رويترز 

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قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت في "الأيام المقبلة" على مسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف المسؤول أن العقوبات ستشمل حظر التبغ وقطع صادرات النفط إلى بيونغ يانغ وإدراج مجموعة لازاروس للتسلل الإلكتروني على
القائمة السوداء.

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وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ الأربعاء، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ. وجاء ذلك بعد أن أنهى الرئيس الأميركي جو بايدن رحلته إلى آسيا، والتي شملت كوريا الجنوبية واليابان.

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