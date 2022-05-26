كوريا الشمالية
مسؤول أميركي: مجلس الأمن يصوت خلال الأيام المقبلة على عقوبات كوريا الشمالية
واشنطن تسعى لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية
قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت في "الأيام المقبلة" على مسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.
وأضاف المسؤول أن العقوبات ستشمل حظر التبغ وقطع صادرات النفط إلى بيونغ يانغ وإدراج مجموعة لازاروس للتسلل الإلكتروني على
القائمة السوداء.
مادة اعلانية
وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ الأربعاء، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ. وجاء ذلك بعد أن أنهى الرئيس الأميركي جو بايدن رحلته إلى آسيا، والتي شملت كوريا الجنوبية واليابان.
اقرأ أيضاً
-
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في مزار الشريف بأفغانستانمقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار 3 قنابل زرعت في 3 حافلات صغيرة في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان.. وانفجار آخر يستهدف مسجداً في كابل ويوقع ضحايا العرب والعالم
-
تعز.. تظاهرة حاشدة للمطالبة برفع حصار الحوثيتزامنت التظاهرات مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بدء اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي اليمن
-
كييف: روسيا شنت هجوماً على عدة محاور في دونيتسك ولوغانسكالدفاع البريطانية: روسيا تفرض حصاراً بحرياً في البحر الأسود وتمنع السفن التجارية من الحركة.. الحصار الروسي على التصدير من أوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالمياً العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية