‭ ‬8 آلاف أسير أوكراني في لوغانسك ودونيتسك.. مسؤول يؤكد

مع تواصل القتال والمعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في الشرق الأوكراني، أكد مسؤول محلي موال لموسكو أن عدد الأسرى بلغ 8 آلاف.

فقد أعلن روديون ميروشنيك المسؤول في لوغانسك اليوم الخميس أن عدد الأسرى الأوكران المحتجزين في "جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك" اللتين اعترفت بهما روسيا من جانب واحد، يبلغ نحو ثمانية آلاف أسير.

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عدد أكبر في دونيتسك

كما أضاف أن "العدد الأكبر من الأسرى يتواجد على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن يوجد هنا ما يكفي"، في إشارة إلى لوغانسك. وتابع قائلاً : "لدينا الآن حوالي ثمانية آلاف، وهو عدد كبير".

إلا أنه أردف مؤكداً أن "المئات يضافون حرفياً كل يوم"، وفق تعبيره.

محاكمات ومصير مجهول

تأتي تلك التصريحات، بعد أن أعلن دينيس بوشيلين، زعيم الانفصاليين في دونيتسك أمس الأربعاء، أن هناك خططا لمحاكمة من وصفهم بالمتطرفين النازيين الأوكرانيين.

بدوره، أكد أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي، أن بلاده لن تخوض في نقاش حول تبادل الأسرى مع كييف، إلا بعد محاكمة المسلحين المستسلمين".

فيما أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الأسرى الأوكران اعترفوا بوجود أوامر عليا بإطلاق النار على المدنيين العزل". وقال: "هناك اعترافات عديدة لجنود أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين وعدم أخذ عسكريين روس كأسرى".

يذكر أن غموضاً يلف مصير الجنود والمقاتلين الأوكران الذين استسلموا خلال الفترة الماضية للقوات الروسية لاسيما في شرق البلاد، بعد أن أطلقت موسكو المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في إقليم دونباس.

حيث تسعى للسيطرة على تلك المنطقة بشكل كامل بعد سيطرتها على مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد، بهدف فتح ممر بري بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها في 2014، في الجنوب الأوكراني.