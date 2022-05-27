أفيخاي أدرعي: الخطر الحقيقي يتمثل في إيران

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي يرى أن هناك أقلية فلسطينية تسعى لإثارة الشغب في المسجد الأقصى في شهر رمضان.

أدرعي نفى ما يقال عن منع المصلين من الدخول، مشيرا إلى وجود أرقام قياسية للمصلين داخل المسجد الأقصى.

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فيما اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" أنها تثير المشاكل في الحرم القدسي.

أما عن ذبح القرابين اليهودية في باحات المسجد الأقصى نفى أدرعي ذلك، وقال إن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حماية المواطنين في باحات الحرم وليس الجيش الإسرائيلي.

وعن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن ما يكتبه يعبّر عن أخلاق الجيش الإسرائيلي والشارع العربي بات يدرك أن الخطر الحقيقي يتمثل بإيران، وليس بإسرائيل، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في نقل الصورة الحقيقية للمواطن العربي.

وذكّر بوجود جنود عرب في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن بعض الضباط العرب يقودون وحدات عسكرية إسرائيلية مهمة.