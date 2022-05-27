الكرملين: كييف مسؤولة عن جمود مفاوضات السلام
مع استمرار تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف، أكد الكرملين، الجمعة، أن أوكرانيا مسؤولة عن جمود مفاوضات السلام.
وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن تصريحات الجارة الغربية حول المفاوضات متضاربة، مضيفاً "لا نعرف ماذا تريد".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أمس، أن شروط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين غير جدية.
وتقول أوكرانيا إنها ليست مستعدة للتخلي عن أي من أراضيها وطالبت روسيا بسحب جميع قواتها.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا اللوم بشأن توقف المحادثات في الأسابيع الأخيرة. فقد أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئاسة الروسية، الأحد الماضي، أن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا التي جمدت بمبادرة من كييف.
يذكر أن الجانبين أكدا خلال الأيام الماضية أن مفاوضات السلام تعثرت منذ أبريل الماضي، فيما حمل كل منهما مسؤولية ذلك للطرف الآخر.
لكن الأسابيع الأخيرة الماضية لم تشهد أي تواصل يذكر بين الجانبين.
فقد عقد آخر اجتماع بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 أبريل، بحسب ما أكدت حينها وكالات رسمية روسية.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، إلا أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى هدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين.
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