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زيلينسكي: فتح روسيا لموانينا سيسمح بتصدير الحبوب للعالم

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: فتح روسيا لموانينا سيسمح بتصدير الحبوب للعالم

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع المزيد من الدعم الدفاعي من شركائها، مبيناً فتح روسيا لمواني أوكرانيا سيسمح بتصدير الحبوب للعالم.

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وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه بحث مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي هاتفيا سبل منع حدوث أزمة غذاء.

كما أشار إلى أنه أثار موضوع إمدادات الوقود، قائلا "علينا أن نرفع الحصار عن المواني معا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اليوم الجمعة إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قائلا إن "الأسلحة الثقيلة على رأس أجندتنا، والمزيد منها في الطريق إلينا".

وأشار عبر حسابه على تويتر إلى أن واشنطن وكييف تتعاونان لتسليم صادرات بلاده الغذائية رغم "الحصار الروسي".

هذا وكان الرئيس الروسي قد أعلن مطلع الأسبوع أن روسيا أغلقت جميع المواني تقريباً وجميع الفرص البحرية لتصدير الغذاء – الحبوب، والشعير، وعباد الشمس، وأشياء أخرى، متوقعاً أزمة غذاء عالمية، بعد أزمة الطاقة التي أثارتها روسيا.

وأضاف "إذا لم يرفع الحصار الروسي على الصادرات الأوكرانية، فإن أزمة غذائية ستضرب العالم، وستتأثر بها دول إفريقيا وأوروبا وآسيا التي تحتاج إلى هذه المنتجات الغذائية".

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وتنتج أوكرانيا قدراً كبيراً من الإمدادات الغذائية العالمية، بما في ذلك ما بين 25% و30% من إمدادات الحبوب في العالم جنباً إلى جنب مع روسيا.

ووفقاً لبيانات من مرصد التعقيد الاقتصادي، تمثل أوكرانيا أيضاً 9.29% من إمدادات الذرة في العالم.

ومؤخراً أغلقت روسيا مواني أوديسا وماريوبول وسط استمرار الحرب التي انطلقت في فبراير الماضي، على أراضي الجارة الغربية للسيطرة عليها.

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