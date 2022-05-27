زيلينسكي: فتح روسيا لموانينا سيسمح بتصدير الحبوب للعالم

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع المزيد من الدعم الدفاعي من شركائها، مبيناً فتح روسيا لمواني أوكرانيا سيسمح بتصدير الحبوب للعالم.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه بحث مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي هاتفيا سبل منع حدوث أزمة غذاء.

مادة اعلانية

كما أشار إلى أنه أثار موضوع إمدادات الوقود، قائلا "علينا أن نرفع الحصار عن المواني معا".

Had a phone conversation with 🇮🇹 Prime Minister #MarioDraghi. Informed about the situation on the frontline. We expect further defense support from our partners. Raised the issue of fuel supply. Ways to prevent the food crisis were discussed. We have to unblock 🇺🇦 ports together. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 27, 2022

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اليوم الجمعة إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قائلا إن "الأسلحة الثقيلة على رأس أجندتنا، والمزيد منها في الطريق إلينا".

وأشار عبر حسابه على تويتر إلى أن واشنطن وكييف تتعاونان لتسليم صادرات بلاده الغذائية رغم "الحصار الروسي".

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022

هذا وكان الرئيس الروسي قد أعلن مطلع الأسبوع أن روسيا أغلقت جميع المواني تقريباً وجميع الفرص البحرية لتصدير الغذاء – الحبوب، والشعير، وعباد الشمس، وأشياء أخرى، متوقعاً أزمة غذاء عالمية، بعد أزمة الطاقة التي أثارتها روسيا.

وأضاف "إذا لم يرفع الحصار الروسي على الصادرات الأوكرانية، فإن أزمة غذائية ستضرب العالم، وستتأثر بها دول إفريقيا وأوروبا وآسيا التي تحتاج إلى هذه المنتجات الغذائية".

وتنتج أوكرانيا قدراً كبيراً من الإمدادات الغذائية العالمية، بما في ذلك ما بين 25% و30% من إمدادات الحبوب في العالم جنباً إلى جنب مع روسيا.

ووفقاً لبيانات من مرصد التعقيد الاقتصادي، تمثل أوكرانيا أيضاً 9.29% من إمدادات الذرة في العالم.

ومؤخراً أغلقت روسيا مواني أوديسا وماريوبول وسط استمرار الحرب التي انطلقت في فبراير الماضي، على أراضي الجارة الغربية للسيطرة عليها.