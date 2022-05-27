لافروف: تحويل الناتو لتحالف عالمي محكوم عليه بالفشل

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي، بدعوى الهيمنة العسكرية على العالم، هو طريق خطير ومحكوم عليه بالفشل ، مشيرا إلى أن الغرب أعلن حربا شاملة على "العالم الروسي كله" وفق تعبيره.

حرب ضد "العالم الروسي"

وقال في جلسة مجلس رؤساء المناطق الروسية لدى وزارة الخارجية الروسية: "أعلن الغرب حربا شاملة ضدنا وضد العالم الروسي كله، وهو لا يخفي ذلك"، معتبراً أن هذا التصرف بلغ حد العبثية.

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فيما حذر من أن الوضع الحالي مع محاولة الغرب "إلغاء" بلاده سيبقى لفترة طويلة، لافتا إلى أن الغرب لا يتخلى عن محاولاته إثارة الشجار بين شعوب الاتحاد السوفييتي السابق وذلك باستخدام تفسيرات مغرضة ومغلوطة للتاريخ.

سياسة تستند لدعم شعبي

كما اعتبر أن سياسة الرئيس فلاديمبر بوتين الخارجية تستند إلى دعم شعبي واسع ووحدة القوى الوطنية.

يشار إلى أن روسيا حذرت، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.

واتهمت موسكو حلف شمال الأطلسي مراراً بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".