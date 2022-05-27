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موالون لموسكو: استولينا على بلدة استراتيجية في دونباس

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FILE PHOTO: A serviceman of the self-proclaimed Donetsk People’s Republic (DNR) walks at the damaged war memorial complex Savur-Mohyla during a ceremony marking the 75th anniversary of the liberation of the Donbas region from the Nazi occupation during World War Two, outside the rebel-held city of Donetsk, Ukraine September 7, 2018. REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
مقاتلون موالون لروسيا في دونيتسك (أرشيفية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

موالون لموسكو: استولينا على بلدة استراتيجية في دونباس

دبي- العربية.نت

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بعد قتال امتد لأيام عدة بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على "ليمان" الواقعة في منطقة دونباس بالشرق الأوكراني، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك أنهم استولوا على البلدة الاستراتيجية.

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فقد أكدت هيئة أركان الدفاع الإقليمية الانفصالية في دونيتسك، اليوم الجمعة، أنها "سيطرت بشكل كامل على ليمان بدعم من القوات المسلحة الروسية.

تفتح الطريق لمدن كبرى

وتشكل ليمان تقاطعاً مهماً للسكك الحديد، يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.

إلى ذلك، أكد أحد زعماء الانفصاليين في شرق البلاد أن أكثر من 5000 مقاتل أوكراني كانوا محتجزين في دونيتسك، باتوا أسرى حرب، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية.

iStock-إقليم دونباس شرق أوكرانيا
iStock-إقليم دونباس شرق أوكرانيا

أيام صعبة

يشار إلى أن كييف كررت مرارًا خلال الأيام الماضية أن أياماً صعبة مقبلة في شرق البلاد، لاسيما في دونباس، محذرة من تصاعد القتال إلى حده الأقصى.

فيما اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية بالسعي إلى تحويل مدن بوباسنا وباخموت وليمان وليسيتشانسك وسيفيرودونتسك إلى رماد، كما فعلوا مع فولنوفاكيا وماريوبول (جنوب شرقي البلاد).

ومنذ مارس الماضي، أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا، من أجل السيطرة على إقليم دونباس، الذي تعتبر موسكو أن سكانه تعرضوا لانتهاكات عدة من قبل كييف.

وإذا سيطرت القوات الروسية على هذا الإقليم المهم بشكل كامل، ستنجح موسكو بربط المناطق شرقاً بشبه جزيرة القرم (جنوباً) التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014، وفتح ممر بري بينهما

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