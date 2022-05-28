كييف: سنتسلم صواريخ وقاذفات من 3 دول أوروبية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، أنها ستتسلم صواريخ هاربون المضادة للسفن وقاذفات من الدنمارك وبريطانيا وهولندا للدفاع عن نفسها في وجه العملية العسكرية الروسية بالبحر الأسود.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، "استلمنا نسخة مطورة من مدافع هاوتزر بالتعاون مع عدة دول"، مشيرا إلى أن دولا أخرى "ستنضم إلى هذه العملية أيضا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية.

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد الغرب مساء الخميس إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لمنحها فرصة صد الهجوم الروسي في دونباس.

بدوره، طالب وزير الخارجية الدول الغربية تزويد بلاده بالأسلحة الثقيلة لتمكينها من صد القوات الروسية.

وقال دميترو كوليبا عبر حسابه في تويتر، وقال "من دون مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة لن نكون قادرين على صدهم".

يذكر أن النزاع الروسي الأوكراني دخل شهره الرابع، وسط استعار القتال شرقاً.

ومنذ مارس الماضي، أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا، من أجل السيطرة على إقليم دونباس، الذي تعتبر موسكو أن سكانه تعرضوا لانتهاكات عدة من قبل كييف.

وإذا سيطرت القوات الروسية على هذا الإقليم المهم بشكل كامل، ستنجح بربط المناطق شرقاً بشبه جزيرة القرم (جنوباً) التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014، وفتح ممر بري بينهما.