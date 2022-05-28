مجدداً.. روسيا: سيطرنا على ليمان

وسط تضارب الروايات، عادت روسيا وأعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة ليمان الواقعة في منطقة دونباس بالشرق الأوكراني.

فقد أكدت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها سيطرت بشكل كامل على المدينة بعد تدمير عدد من مراكز القيادة ومجموعة من مخازن الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة كراماتورسك.

مادة اعلانية

تضارب روايات

وأتى هذا التأكيد بعد إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا صباح الجمعة، السيطرة على بلدة "ليمان" الاستراتيجية في منطقة دونباس بالشرق الأوكراني بعد قتال امتد لأيام عدة بين الطرفين.

في حين نفى بعد ساعات، مساعد وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، الأمر تماما.

وأكد حينها أن قواته تصدّ المحاولات الروسية بالتقدم وسط قصف عنيف.

كما طالب المسؤول الأوكراني في مقابلة مع "العربية"، بتزويد بلاده بأسلحة ثقيلة لمواجهة أسلحة موسكو في الشرق، معلناً استخدام الأسلحة الغربية للدفاع عن أراضي أوكرانيا، وفق قوله.

تقاطع هام

يذكر أن ليمان تشكّل تقاطعاً مهماً للسكك الحديد، يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.

ومنذ مارس الماضي، أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا، من أجل السيطرة على إقليم دونباس، الذي تعتبر موسكو أن سكانه تعرضوا لانتهاكات عدة من قبل كييف.

وإذا سيطرت القوات الروسية على هذا الإقليم المهم بشكل كامل، فستنجح موسكو بربط المناطق شرقاً بشبه جزيرة القرم (جنوباً) التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014، وفتح ممر بري بينهما.