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السودان.. قتيلان باحتجاجات في مناطق عدة بالخرطوم

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من تظاهرات الخرطوم 28-5-2022 (مواقع التواصل)
من تظاهرات الخرطوم 28-5-2022 (مواقع التواصل)

السودان.. قتيلان باحتجاجات في مناطق عدة بالخرطوم

دبي - العربية.نت

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قتل متظاهران سودانيان اثنان خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم.

وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن متظاهرا قتل "إثر اصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة" في جنوب الخرطوم.

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وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة أن متظاهرا ثانيا فارق الحياه "اثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع في منطفة الكلاكلة" نفسها.

بدورها، قالت اللجنة إنه بذلك يرتفع عدد ضحايا التظاهرات الى 98 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر2021.

أزمة سياسية

من جهتها، تسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانيين لحل الأزمة.

يذكر أن السودان يعيش منذ 25 أكتوبر العام الماضي (2021) أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.

إلى ذلك، جرت تلك الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة، انتقادات أميركية، ودعوات أممية إلى وجوب رفعها، وتشكيل حكومة مدنية في البلاد.

فيما أكد المكون العسكري أنه لا يتمسك بالسلطة، وحريص على تسليم الحكم كلياً بعد إجراء انتخابات جديدة في البلاد.

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