حاولوا تمرير أسلحة من سوريا.. الأردن يشتبك مع مهرّبين

ضمن الخطط الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على استقرار وأمن الحدود، أحبطت قوات الجيش الأردني في المنطقة العسكرية الشمالية، فجر الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة.

فقد صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الجيش طبّق قواعد الاشتباك على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، مما أدى إلى إصابة أحد المتسللين وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة.

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ضبط مسلحين

وأضاف أنه تم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

إلى ذلك، شدد المصدر على أن الجيش الأردني سيتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب.

ضرب بيد من حديد

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن عملية نوعية أكدت فيها مقتل 4 مهربي المخدرات وأصابت عددا منهم، بعد إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من الجانب السوري.

وأوضحت في بيان أن تلك العملية تمت في إطار خطة أمنية تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار الحدود، وعبر توظيف كافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها.

كما أشار مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها فجر اليوم، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، فيما فر آخرون إلى داخل العمق السوري.

وأكد الجيش أنه سيضرب بيد من حديد وبكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع العبث بالأمن الوطني الأردني.

يذكر أن القوات الأردنية أحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت خلال السنوات الماضية في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأردن، لاسيما بعد أن نشطت تجارة وتهريب المخدرات في الأراضي السورية خلال الحرب.