مقتل 4 مهربي مخدرات قادمين من سوريا.. على حدود الأردن

بعملية نوعية، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، مقتل 4 مهربي مخدرات وإصابة عدد منهم، بعد إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من الجانب السوري.

وأوضحت في بيان أن تلك العملية تمت في إطار خطة أمنية تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار الحدود، وعبر توظيف كافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها.

مادة اعلانية

كما أشار مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها فجر اليوم، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، فيما فر آخرون إلى داخل العمق السوري.

كميات كبيرة

وفي التفاصيل الأولية، أشار الجيش إلى أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة أشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، بإسناد من مجموعات مسلحة.

إلا أنه أكد أنه تم التعامل في الحال مع هذه المجموعات "من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".

أما حول كميات المخدرات التي تم ضبطها، فقال الجيش: "إنه عثر على 637000 حبة كبتاغون و181 كف حشيش و39600 حبة ترامادول وسلاح كلاشينكوف، بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش"، لافتاً إلى أن المضبوطات حولت إلى الجهات المختصة.

ضرب بيد من حديد

وأكد الجيش أنه سيضرب بيد من حديد وبكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع العبث بالأمن الوطني الأردني.

يذكر أن القوات الأردنية أحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت خلال السنوات الماضية في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأردن، لاسيما بعد أن نشطت تجارة وتهريب المخدرات في الأراضي السورية خلال الحرب.