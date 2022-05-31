مسؤول روسي: سفاراتنا ومكاتبنا تتعرّض لسلوك عدائي بالخارج
حوالي 300 حادث من هذا القبيل في عام 2021 وأكثر من 1000 في 2022
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، بارتفاع عدد الحوادث العدائية التي وقعت بالقرب من السفارات والبعثات الروسية بالخارج في الأشهرالأولى من عام 2022، موضحاً أن عددها تجاوز الألف وما زالت بازدياد.
وأضاف المسؤول الروسي أن الهجمات على السفارات والمكاتب الروسية بالخارج قد ازداد بشكل ملحوظ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتا إلى أن المظاهر تضمّنت هجمات مختلفة وسلوك عدائي واضح، وفق تعبيره.
أكثر من 100 بـ5 أشهر
كما أشار إلى أن هناك حوالي 300 حادث من هذا القبيل في عام 2021، وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تجاوز هذا العدد بالفعل الألف، ويستمر في الازدياد.
وأوضح إلى أن ما يحدث يؤدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية.
وفي هذا الصدد، أعلن اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية وأمن الموظفين وأفراد أسرهم، بحسب بيانه.
عقوبات بعد توتر دولي
وكانت موسكو بدأت في 24 فبراير عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية بهدف نزع سلاح الجارة الغربية وحماية سكان الشرق الأوكراني، وفق الرواية الروسية.
إلا أن تلك العملية التي كان من المتوقع أن تكون مختصرة وقصيرة طالت على ما يبدو لتدخل يومها الـ 97 على وقع اتهامات بارتكاب مجازر، وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.
وقد أسفرت تلك العملية عن غضب دولي وتوترات بين موسكو والغرب ألحقت فيما بعد بحزمة عقوبات كبيرة جداً.
-
المركزي المصري: المعروض النقدي يرتفع 23.7% في أبريلبلغ 6.41 تريليون جنيه (345.93 مليار دولار) شركات
-
بعد اعتذار الصين.. فتح باب استضافة كأس آسيا 2023أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن فتح الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023.وفي أعقاب ... رياضة عالمية
-
ضوابط تغير الفتوى للتسهيل على قاصدي الحرمينينبغي للمفتي أن يوضح للسائل ما هو واجب وما هو مستحب السعودية