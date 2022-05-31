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مسؤول روسي: سفاراتنا ومكاتبنا تتعرّض لسلوك عدائي بالخارج

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موسكو روسيا اقتصاد مناسبة ( أ ب )
من موسكو (أ ب)

مسؤول روسي: سفاراتنا ومكاتبنا تتعرّض لسلوك عدائي بالخارج

حوالي 300 حادث من هذا القبيل في عام 2021 وأكثر من 1000 في 2022

دبي - العربية.نت

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أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، بارتفاع عدد الحوادث العدائية التي وقعت بالقرب من السفارات والبعثات الروسية بالخارج في الأشهرالأولى من عام 2022، موضحاً أن عددها تجاوز الألف وما زالت بازدياد.

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وأضاف المسؤول الروسي أن الهجمات على السفارات والمكاتب الروسية بالخارج قد ازداد بشكل ملحوظ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتا إلى أن المظاهر تضمّنت هجمات مختلفة وسلوك عدائي واضح، وفق تعبيره.

أكثر من 100 بـ5 أشهر

كما أشار إلى أن هناك حوالي 300 حادث من هذا القبيل في عام 2021، وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تجاوز هذا العدد بالفعل الألف، ويستمر في الازدياد.

وأوضح إلى أن ما يحدث يؤدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية.

وفي هذا الصدد، أعلن اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية وأمن الموظفين وأفراد أسرهم، بحسب بيانه.

دبابات روسية بأوكرانيا - أرشيفية
دبابات روسية بأوكرانيا - أرشيفية

عقوبات بعد توتر دولي

وكانت موسكو بدأت في 24 فبراير عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية بهدف نزع سلاح الجارة الغربية وحماية سكان الشرق الأوكراني، وفق الرواية الروسية.

إلا أن تلك العملية التي كان من المتوقع أن تكون مختصرة وقصيرة طالت على ما يبدو لتدخل يومها الـ 97 على وقع اتهامات بارتكاب مجازر، وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.

وقد أسفرت تلك العملية عن غضب دولي وتوترات بين موسكو والغرب ألحقت فيما بعد بحزمة عقوبات كبيرة جداً.

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