أول سفينة تبحر من ماريوبول.. منذ سيطرة الروس على مينائه

وسط تصاعد الاتهامات لروسيا بحصار الموانئ المطلة على البحر الأسود، في الجنوب الأوكرانية، غادرت اليوم الثلاثاء أول سفينة شحن محمّلة بالمعدن مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد، منذ سيطرة الروس عليها.

فقد أعلن زعيم الانفصاليين في دونيتسك، دينيس بوشيلين، الموالي لموسكو الثلاثاء، بتصريحات على "تلغرام" أن سفينة تحمل 2500 طن من لفائف الصفائح المعدنية، غادرت اليوم ماريوبول، متّجهة إلى روستوف.

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وقال "يعد مركز النقل هذا غاية في الأهمية بالنسبة لدونباس، إنه أكبر ميناء على بحر آزوف والوحيد الذي يمكن التعامل فيه مع كافة أنواع الشحنات بما في ذلك خلال الشتاء".

إزالة الألغام

وكانت موسكو أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيعاد فتح الميناء بعدما أزال الجيش الروسي الألغام المزروعة على مساحة 1,5 مليون متر مكعب، بينما يعمل خبراء في نزع الألغام في الميناء وعلى متن السفن الراسية فيه.

كما حملت القوات الأوكرانية مسؤولية شلل العديد من الموانئ جنوبي البلاد، جراء زرعها الألغام.

ميناء ماريوبول

ويعد ميناء ماريوبول ثاني مرفأ من حيث نسبة الانشغال بعد أوديسا المطلة على البحر الأسود، قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن القوات الروسية سيطرت بالكامل هذا الشهر (مايو 2022) على ماريوبول بعد حصار امتد لأسابيع، وانتهى باستسلام آخر جيب في المدينة ألا وهو أزوفستال، مصنع الصلب المترامي الأطراف، إثر استسلام المقاتلين الأوكران الذي تحصنوا فيه لأسابيع.