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زيلينسكي: روسيا تتفوق على أوكرانيا في العدة والعتاد

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الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي (أرشيفية- فرانس برس)

زيلينسكي: روسيا تتفوق على أوكرانيا في العدة والعتاد

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن روسيا تتفوق على بلاده في "العدة والعتاد".

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وقال في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة من الليل "المدافعون عنا يظهرون أقصى درجات الشجاعة ولا يزالون مسيطرين على الوضع في الجبهة على الرغم من حقيقة أن للجيش الروسي ميزة كبيرة من حيث العتاد والأعداد".

كما أضاف إن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية وتتقدم في أجزاء من منطقة خاركيف شرقي كييف.

قطع جميع الاتصالات

إلى ذلك، أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحمايةالمعلومات في بيان إنه حدث تدخل غير محدد من قبل روسيا، إذ أُوقف تشغيل المعدات وفصل الكابلات.

من خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)
من خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)

كما أضافت "سكان المنطقة متروكون حاليا بدون اتصالات الهاتفالمحمول الأوكرانية والوصول إلى الإنترنت، فضلا عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية باستخدام أجهزة الهاتف الأرضية".

يذكر أن خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، كانت المدينة المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس بشكل كامل منذ بدء عمليتهم العسكرية، قبل الإمساك مؤخراً أيضاً بمدينة ماريوبول (جنوب شرق البلاد) عقب السيطرة على مجمع الصلب الضخم فيها (آزوفستال).

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