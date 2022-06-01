نائبة من دونيتسك تؤكد: لن نبادل الأسرى المرتزقة مع كييف

بعد أن ألمح العديد من المسؤولين الروس بالاستعداد لمبادلة الأسرى من القوات الأوكرانية، الذين استسلموا للقوات الروسية خلال الفترة الماضية في المناطق الواقعة شرق أوكرانيا، أو الذين خرجوا من مجمع آزوفستال بماريوبول قبل أكثر من أسبوع، أكدت نائبة أوكرانية موالية لموسكو ألا تبادل للمرتزقة.

فقد أوضحت إيلينا شيشكينا، "رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب بجمهورية دونيتسك الشعبية" التي لا تعترف بها سوى روسيا، أن المرتزقة الأجانب الذين شاركوا بالقتال في دونباس إلى جانب القوات الأوكرانية، بمن فيهم البريطانيان شون بينر، وإيدين أسلين، وكذلك المغربي إبراهيم سعدون، لن يشملهم التبادل، بحسب ما أفادت وكالة أنباء نوفوستي.

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قد يواجهون الإعدام

وكانت النيابة العامة في دونيتسك أعلنت في وقت سابق أن المرتزقة قد يواجهون عقوبة الإعدام.

كما أشارت في حينه إلى أن مقاتلي كتيبة آزوف الذين استسلموا من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول المطلة على البحر الأسود، التي سقطت في قبضة القوات الروسية، سيحاكمون في المدينة عينها.

يذكر أن كييف طالبت مراراً في السابق بتبادل الأسرى بين قواتها والقوات الروسية، دون أن تكشف أي معلومات حول تطورات تلك المسألة مع الجانب الروسي.

وكانت القوات الروسية اعتقلت آلاف المقاتلين الأوكرانيين شرق البلاد، حيث أطلقت قبل أكثر من شهر المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، سعياً للسيطرة على إقليم دونباس، من أجل ربط مناطق الشرق بالجنوب، حيث تتواجد شبه جزيرة القرم.