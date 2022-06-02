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راجمات هيمارس ومروحيات وصواريخ جافلين.. تعرف على مساعدات واشنطن الجديدة لكييف

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راجمة صواريخ هيمارس الأميركية
روسيا و أوكرانيا

راجمات هيمارس ومروحيات وصواريخ جافلين.. تعرف على مساعدات واشنطن الجديدة لكييف

زيلينسكي أكّد لواشنطن أنّ قواته لن تستخدم راجمات "هيمارس" لضرب أهداف داخل روسيا.. والبنتاغون: لقد أوضح الرئيس بايدن أنّ لا نيّة لدينا للدخول في نزاع مباشر مع روسيا

العربية.نت، فرانس برس

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أعلن البنتاغون، الخميس، أنّ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي للجيش الروسي تشتمل خصوصاً 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضادّ للدبابات من طراز "جافلين" و4 مروحيات من طراز "مي-17".

وقال نائب وزير الدفاع الأميركي، كولين كال، إنّ القوات الأوكرانية بحاجة إلى حوالي 3 أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات "هيمارس".

و"هيمارس" راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة. وحصول الأوكرانيين على هذا السلاح من شأنه أن يوفّر لهم في معركة دونباس ميزتي المسافة والدقة.

صواريخ جافلين الأميركية
صواريخ جافلين الأميركية

وأضاف كال للصحافيين أنّ راجمات "هيمارس" التي تذخَّر الواحدة منها كل مرة بستّة صواريخ يصل مدى الواحد منها إلى 70 كلم، أي ضعف مدى قذائف مدافع "هاوتزر" الأميركية التي دخلت بالفعل ميدان القتال. ونوه كال قائلا: "سيوفّر لأوكرانيا مزيداً من الدقة في الاستهداف من بعيد".

وأوضح المسؤول الأميركي أنّ أوكرانيا ستتسلّم أيضاً 5 رادارات مضادّة للمدفعية، ورادارين للمراقبة الجوية، و6000 سلاح آخر مضادّ للدروع، و15 ألف قذيفة مدفعية، و15 مركبة تكتية.

وبهذه الحزمة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ بدأت القوات الروسية عمليتها الخاصة في هذا البلد في 24 فبراير إلى 4.6 مليار دولار.

جنود أوكرانيون يركبون مدفع هاوتزر بمنطقة دونباس
جنود أوكرانيون يركبون مدفع هاوتزر بمنطقة دونباس

ولفت كال إلى أنّ راجمات "هيمارس" التي ما انفكّت كييف تطالب بها منذ أسابيع أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوروبا مسبقاً لتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدامها قبل تسليمها إليهم.

وأوضح نائب وزير الدفاع الأميركي أنّ هذه الراجمات قد لا تدخل الخدمة في أوكرانيا قبل 5 أسابيع، إذ إنّه بالإضافة إلى فترة التدريب التي تستغرق ثلاثة أسابيع فإنّ صيانة هذا العتاد قد تستغرق أسبوعين آخرين.

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ولفت كال إلى أنّ هذه الأسلحة ستكون مفيدة جداً للقوات الأوكرانية في تحديد الأهداف الروسية المهمّة وضربها.

وذكّر المسؤول الأميركي بأنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكّد لواشنطن أنّ قواته لن تستخدم راجمات "هيمارس" لضرب أهداف داخل روسيا، وذلك رداً على قلق الولايات المتحدة من أن يدفع قصف مواقع داخل روسيا بأسلحة أميركية الكرملين لتوسيع نطاق حربه خارج أوكرانيا.

وقال كال: "لقد أوضح الرئيس بايدن أنّ لا نيّة لدينا للدخول في نزاع مباشر مع روسيا".

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