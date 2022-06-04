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بسبب تنظيم حزب العمال الكردستاني احتجاجا بأثينا.. تركيا تستدعي سفير اليونان

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تركيا ، اليونان (آيستوك)
علما تركيا واليونان
تركيا وأوروبا

بسبب تنظيم حزب العمال الكردستاني احتجاجا بأثينا.. تركيا تستدعي سفير اليونان

تركيا: اليونان وفرت فرصا لجماعات إرهابية لممارسة أنشطتها

إسطنبول - رويترز

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ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية،الجمعة، أن تركيا استدعت السفير اليوناني لدى أنقرة إلى مقر وزارة الخارجية للاحتجاج على ما وصفته بتوفير اليونان فرصا لجماعات إرهابية لممارسة أنشطتها.

وقالت الوكالة إن السفير كريستودولوس لازاريس استُدعي أيضا بعد أن سمحت اليونان باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في أثينا نظمه حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

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وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال هذا الأسبوع إن تركيا أوقفت المحادثات مع اليونان، لأسباب منها خلاف مع رئيس وزرائها وما تصفه أنقرة بانتهاكات للمجال الجوي، في أحدث انتكاسة لعلاقة البلدين الجارين، والتي تشهد اضطرابا منذ فترة طويلة.

وبعد توقف دام خمس سنوات، استأنف العضوان في حلف شمال الأطلسي العام الماضي المحادثات لمعالجة الخلافات بينهما في البحر الأبيض
المتوسط ​​والقضايا الثنائية الأخرى.

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