تحذير.."كروز روسيا" حلق قرب ثاني أكبر محطة نووية أوكرانية

بينما استيقظت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، على وقع عدد من الانفجارات، حذّرت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنيرغواتوم، من أن صاروخ "كروز روسيا" حلق على مستوى منخفض للغاية صباح الأحد فوق محطة طاقة نووية كبرى.

ورجّحت الشركة التي تشغل محطة بيفدينوكراينسكا، التي تسمى أيضا محطة جنوب أوكرانيا النووية، في منشور على تطبيق المراسلة تليغرام، احتمال أن يكون هذا هو الصاروخ الذي أطلق في اتجاه كييف صباحاً.

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انفجارات عدة

جاء ذلك بينما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أن انفجارات عدة هزت العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأوضح أن الانفجارات وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالمدينة.

كما وعد على تيليغرام بإعطاء مزيد من المعلومات التفصيلية في وقت لاحق، بحسب ما نقلت فرانس برس.

إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

صمت تام

يشار إلى أن كييف كانت شهدت منذ مارس الماضي صمتاً شبه تام للأعمال القتالية، لاسيما بعد انسحاب القوات الروسية من محيطها وتركيزهم على المناطق في الشرق الأوكراني.

إلا أن الغارات الجوية والانفجارات استمرت وإن بوتيرة أقل بكثير، ما شجع العديد من سكان العاصمة على العودة بعد نزوحهم عنها خلال الأشهر الماضية.

فقد أكد رئيس البلدية الشهر الماضي أن نحو ثلثي السكان عادوا، على الرغم من التحذيرات الرسمية بأن الوضع لا يزال غير آمن.

ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا

وكانت موسكو حذرت في أبريل الماضي بأنها ستستهدف مراكز حساسة في العاصمة، إذا ما استمرت الضربات الأوكرانية على بعض الأراضي الروسية.

يذكر أن القتال الروسي الأوكراني لا يزال مستمراً منذ 24 فبراير، إلا أنه بات يتركز حاليا شرق أوكرانيا، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على إقليم دونباس المهم، من أجل ربط المناطق الشرقية بشبة جزيرة القرم جنوباً.

وتعد بيفدينوكراينسكا ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا وتقع بالقرب من منطقة ميكولايف على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوب العاصمة.