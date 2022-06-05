حاكم لوغانسك: أوكرانيا تسيطر على نصف سيفيرودونيتسك

بعد تبادل التصريحات المتناقضة حول وضع المدينة المهمة في الشرق الأوكراني، أكد حاكم منطقة لوغانسك حيث تقع مدينة سيفيرودونتسك، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بعض المناطق في المدينة.

وأوضح أن السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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وجاءت تصريحات المسؤول بعد ساعات من قوله إن القوات الروسية تقتحم المدينة وذلك في تصريحات للتلفزيون الرسمي أدلى بها اليوم الأحد.

إلى ذلك، أكد أن أجزاء من مصنع آزوت للكيماويات تضررت في هجمات وقعت أمس السبت.

خسائر كبيرة

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن القوات الأوكرانية انسحبت من سيفيرودونتسك نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة، إثر تكبدها خسائر كبيرة خلال المعارك.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت أطلقت منذ مارس الماضي المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على مناطق الشرق. وقبل نحو أسبوع كثفت مساعيها لدخول سيفيرودونتسك، التي تعتبر بلدة مفتاحية في إقليم دونباس، سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها، بنفس العام.