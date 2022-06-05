صواريخ ودبابات.. مساعدات إسبانية لأوكرانيا تشمل التدريب
يستمر مسلسل التسليح الغربي لأوكرانيا تماشياً مع استمرار العملية العسكرية الروسية، فقد كشفت مصادر حكومية إسبانية أن مدريد ستزود كييف بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات من طراز ليوبارد.
وأضافت المصادر أن إسبانيا ستقدم أيضاً التدريب الضروري للجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابات، لافتة إلى أن هذا التدريب سيتم في لاتفيا التي نشر فيها الجيش الإسباني 500 جندي في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي، بحسب صحيفة "الباييس".
كذلك، أضافت أن مرحلة ثانية من التدريب من الممكن ان تتم داخل إسبانيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
صواريخ "شوراد آسبايد"
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية تضع اللمسات النهائية على شحنة إلى كييف من صواريخ مضادة للطائرات من طراز (شوراد آسبايد)، بعد أن استبدلها الجيش الإسباني بأنظمة أكثر تطورا.
كذلك، قالت المصادر إن عرض زيادة الدعم طُرح لدى زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لأوكرانيا ولقائه رئيسها فلوديمير زيلينسكي في 21 أبريل/نيسان لكن التأخير في التنفيذ جاء بسبب تعقيد العملية.
يشار إلى أن إسبانيا قدمت حتى الآن لأوكرانيا ذخيرة ومعدات لحماية الأفراد وأسلحة خفيفة.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، أغدقت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بالمساعدات العسكرية على كييف، مزودة القوات الأوكرانية بصواريخ دقيقة ومتطورة، فضلاً عن مضادات للطائرات والدبابات.
-
شاهد الرجل الذي قفز عن جسر بلندن وهو مصاب بشحنة كهربائيةتوترت الحال حين تصدى شرطيان لأربعيني العمر كان يصرخ صباح يوم الجمعة الماضي، وبيده مفك براغي على جسر فوق نهر "التمز" بلندن، ولما عاند ورفض إلقاءه من ... الأخيرة
-
مسلسل إطلاق النار بأميركا مستمر.. قتلى وجرحى في فيلاديلفيافي ظل حوادث إطلاق النار المتواصلة في عدة ولايات أميركية، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح السبت في إطلاق نار في شارع مكتظ خلال الليل عادة في مدينة ... أميركا
-
مفتي ليبيا المعزول يحرض الدبيبة على الحرب.. من أجل النفطحرّض مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على إعلان الحرب على شرق ليبيا وقتال حكومة فتحي باشاغا والجيش ... المغرب العربي