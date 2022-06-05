صواريخ ودبابات.. مساعدات إسبانية لأوكرانيا تشمل التدريب

يستمر مسلسل التسليح الغربي لأوكرانيا تماشياً مع استمرار العملية العسكرية الروسية، فقد كشفت مصادر حكومية إسبانية أن مدريد ستزود كييف بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات من طراز ليوبارد.

وأضافت المصادر أن إسبانيا ستقدم أيضاً التدريب الضروري للجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابات، لافتة إلى أن هذا التدريب سيتم في لاتفيا التي نشر فيها الجيش الإسباني 500 جندي في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي، بحسب صحيفة "الباييس".

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كذلك، أضافت أن مرحلة ثانية من التدريب من الممكن ان تتم داخل إسبانيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

صواريخ "شوراد آسبايد"

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية تضع اللمسات النهائية على شحنة إلى كييف من صواريخ مضادة للطائرات من طراز (شوراد آسبايد)، بعد أن استبدلها الجيش الإسباني بأنظمة أكثر تطورا.

كذلك، قالت المصادر إن عرض زيادة الدعم طُرح لدى زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لأوكرانيا ولقائه رئيسها فلوديمير زيلينسكي في 21 أبريل/نيسان لكن التأخير في التنفيذ جاء بسبب تعقيد العملية.

يشار إلى أن إسبانيا قدمت حتى الآن لأوكرانيا ذخيرة ومعدات لحماية الأفراد وأسلحة خفيفة.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، أغدقت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بالمساعدات العسكرية على كييف، مزودة القوات الأوكرانية بصواريخ دقيقة ومتطورة، فضلاً عن مضادات للطائرات والدبابات.