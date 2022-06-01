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بلينكن: تزويد كييف بالسلاح يقوي موقفها التفاوضي

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وزير الخارجية الأميركي وأمين عام الناتو (أ ف ب)
وزير الخارجية الأميركي وأمين عام الناتو (أ ف ب)

بلينكن: تزويد كييف بالسلاح يقوي موقفها التفاوضي

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن تزويد أوكرانيا بالسلاح يهدف لتقوية موقفها في أية مفاوضات مستقبلية مع روسيا.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن أعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة.

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وفي سياق متصل، أكد بلينكن أن 6 ملايين أوكراني هربوا من بلادهم بسبب الهجوم الروسي.

انضمام السويد وفنلندا للناتو

أما بشأن طلب انضمام طلب السويد وفنلندا لحلف الناتو، فشدد مجدداً على دعم واشنطن لذلك.

بدوره، قال أمين عام الناتو إن أميركا تلعب دوراً مهماً في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة منع تمدد الصراع القائم.

راجمة صواريخ هيمارس الأميركية
راجمة صواريخ هيمارس الأميركية

وأضاف أن تواجد قوات الناتو في شرق أوروبا هدفه التعامل مع أي تهديد روسي للمنطقة.

صواريخ من طراز "هيمارس"

وأوضح أيضاً أن دول الحلف زادت من الصرف على الدفاع بواقع 2%.

أتت تلك التصريحات بعد أن أعلن أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، مساء أمس، أن بلاده ستزود القوات الأوكرانية براجمات صواريخ من طراز "هيمارس".

مشاهد من أوكرانيا - عناصر من الجيش الأوكراني
مشاهد من أوكرانيا - عناصر من الجيش الأوكراني

كما أضاف أن الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس وصواريخ يصل مداها إلى 80 كلم، واضعاً بذلك حداً لأيام عدة من التكهنّات بشأن طبيعة الأسلحة النوعية الإضافية التي قرّرت واشنطن تزويد كييف بها للتصدي للقوات الروسية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

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