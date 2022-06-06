حاكم لوغانسك: حرب شوارع في سيفيرودونيتسك والوضع ساء
في سيناريو شبيه بما في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا الشهر الماضي، احتدم القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في بلدة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد.
فقد أكد رئيس الإدارة العسكرية في لوغانسك، سيرغي هايداي اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تقتحم المزيد من المواقع، مشيراً إلى حصول حرب شوارع.
الوضع تفاقم قليلاً
إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تدافع عن المدينة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن الوضع على الأرض تفاقم قليلاً، وساء بعد أن سيطر الأوكرانيون على 50% من البلدة.
كما أضاف أنه بعد تنفيذ القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً، ساء الوضع الميداني.
يشار إلى أن القوات الروسية كانت أطلقت منذ مارس الماضي المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على مناطق الشرق. وقبل نحو أسبوع كثفت مساعيها لدخول سيفيرودونتسك، التي تعتبر بلدة مفتاحية في إقليم دونباس، سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.
وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها، بنفس العام.
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