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موسكو: سنرد بسرعة إذا تعرضنا لقصف بأسلحة بعيدة المدى

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أنظمة صواريخ HIMARS (أ ف ب)
أنظمة صواريخ HIMARS (أ ف ب)

موسكو: سنرد بسرعة إذا تعرضنا لقصف بأسلحة بعيدة المدى

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوفد الروسي المختص بالمسائل العسكرية في محادثات فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن بلاده سترد بسرعة في حال تعرضت لقصف باستخدام أسلحة بعيدة المدى.

وأشار في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إلى إمدادات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى وأنظمة صاروخية من طراز (HIMARS) التي ترسلها الدول الغربية لأوكرانيا.

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كما أوضح أن هذا النوع من الأسلحة لا يهدد فقط أمن إقليم دونباس، بل روسيا نفسها، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق، أكد الدبلوماسي الروسي أن روسيا أوضحت أنها إذا تعرضت للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى، فسيكون ردها سريعا على مراكز اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أنه ظهرت في شبكة الإنترنت مقترحات حول بيع أنظمة "جافلين" التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة، معبراً عن اعتقاده بأنه يحدث بمشاركة القيادة السياسية العسكرية الأوكرانية.

من أنظمة هيمارس
من أنظمة هيمارس

"لن نستخدمها ضد روسيا"

يذكر أن الإدارة الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل توريد أنظمة (HIMARS)، وستحتوي الدفعة الأولى على 4 منظومات من هذا الطراز.

إلا أن الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه أكدوا أنهم ما زالوا يدرسون إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكنهم لا يريدون استخدامها لشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

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