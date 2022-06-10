أنباء مفرحة من زابوريجيا.. زيلينسكي "قواتنا تتقدم"

فيما تتركز المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في شرق أوكرانيا، وبعض المناطق الجنوبية أيضا، أعلنت كييف أن تقدما حصل جنوباً.

فقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك أنباء "مفرحة وإيجابية" وردت من منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي البلاد ، مضيفا أن القوات الأوكرانية تحقق نجاحا هناك في صد القوات الروسية.

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تقدم في خاركيف أيضاً

كما ذكر في كلمة مصورة أن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في منطقة خاركيف شرق كييف، "وتحرر الأرض"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.

وكان نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، أوضح أمس الخميس أن القوات الروسية تحاول استئناف هجومها على زابوريجيا، من أجل السيطرة عليها بالكامل. وقال أوليكسي غروموف، "من المرجح أن يندفع الروس من خيرسون الواقعة تحت سيطرتهم، باتجاه زابوريجيا المجاورة".

يشار إلى أن القوات الروسية كانت سيطرت على الجزء الجنوبي من زابوريجيا، بما في ذلك مدينتان رئيسيتان ومحطة نووية رئيسية، في الأسابيع الأولى من العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، ولا تزال تحافظ بسيطرتها عليها.

ودخل النزاع بين الجانبين شهره الرابع، وسط انحسار آمال الوصل إلى حل يرسي السلام بين الدولتين المتجاورتين.