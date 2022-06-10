أنباء مفرحة من زابوريجيا.. زيلينسكي "قواتنا تتقدم"
فيما تتركز المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في شرق أوكرانيا، وبعض المناطق الجنوبية أيضا، أعلنت كييف أن تقدما حصل جنوباً.
فقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك أنباء "مفرحة وإيجابية" وردت من منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي البلاد ، مضيفا أن القوات الأوكرانية تحقق نجاحا هناك في صد القوات الروسية.
تقدم في خاركيف أيضاً
كما ذكر في كلمة مصورة أن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في منطقة خاركيف شرق كييف، "وتحرر الأرض"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.
وكان نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، أوضح أمس الخميس أن القوات الروسية تحاول استئناف هجومها على زابوريجيا، من أجل السيطرة عليها بالكامل. وقال أوليكسي غروموف، "من المرجح أن يندفع الروس من خيرسون الواقعة تحت سيطرتهم، باتجاه زابوريجيا المجاورة".
يشار إلى أن القوات الروسية كانت سيطرت على الجزء الجنوبي من زابوريجيا، بما في ذلك مدينتان رئيسيتان ومحطة نووية رئيسية، في الأسابيع الأولى من العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، ولا تزال تحافظ بسيطرتها عليها.
ودخل النزاع بين الجانبين شهره الرابع، وسط انحسار آمال الوصل إلى حل يرسي السلام بين الدولتين المتجاورتين.
-
مشاهد صادمة لم تنشر من قبل.. دموع بقاعة الكونغرس الأميركيعمت أجواء من التأثر وحتى الدموع بين الحضور في قاعة مجلس النواب الأميركي خلال تقديم لجنة التحقيق في اقتحام مبتى الكابيتول أو ما يعرف بلجنة 6 يناير أولى ... أميركا
-
شاهد طليق بريتني سبيرز يفسد عليها حفل زفافها وينتهي معتقلاتمكن الرجل الذي كان زوجا في يناير 2004 للمغنية الأميركية Britney Spears وتم إبطال زواجهما بعد 55 ساعة فقط، وهو الأميركي Jason Alexander البالغ 40 سنة، ... الأخيرة
-
إلغاء حفل سعد لمجرد في بغداد بعدما حاول معارضون اقتحامهتضغط فصائل مسلحة، ومتظاهرون من أنصارها، من أجل إلغاء الحفلات الفنية بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية، وتخالف الأعراف السائدة ثقافة وفن