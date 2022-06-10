كوليبا: أتطلع لحزمة العقوبات البريطانية القادمة ضد روسيا

أعرب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اليوم الجمعة، عن تطلعه لجولة قادمة من العقوبات البريطانية ضد روسيا.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه نسق مع نظيرته البريطانية ليز تراس في اتصال اليوم الجهود لتكثيف الضغط على روسيا.

In our today’s call, @TrussLiz and I coordinated efforts to step up pressure on Russia. I look forward to the next round of UK sanctions. We both agreed that no one in the world has a right to get weary of this war until Ukraine prevails 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2022

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كما أضاف أنه وليز أدانا ما أسماه "المحاكمة الصورية لأسرى في دونيتسك المحتلة من قبل روسيا".

وتابع "بوصفهم (المحكوم عليهم) مقاتلين، فإنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب معاملتهم بناء على هذا. نواصل العمل معا من أجل إطلاق سراحهم".

عقوبات اقتصادية

وكانت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات عديدة ضد موسكو في مايو الماضي، تشمل زيادة جمركية كبيرة على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا المستخدمين في صناعة السيارات.

يذكر أن بريطانيا كانت أعلنت الشهر الماضي، عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على موسكو طالت تحديداً عدداً من وسائل الإعلام والصحافيين في روسيا.

وكشفت وزيرة الخارجية البريطانية حينها أن الحزمة الجديدة تقضي بمنع الشركات الروسية من الاستعانة من الخدمات الإدارية والاستشارية والمتعلقة بالمحاسبة والموارد البشرية في المملكة المتحدة، وفق قولها.

يشار إلى أن بريطانيا كانت سعت إلى لعب دور رئيسي في إطار الرد الغربي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد فرضت بالفعل مئات العقوبات، مثل تجميد الأصول وحظر السفر على المليارديرات والسياسيين الروس البارزين بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.