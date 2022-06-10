لافروف يعلق على حكم إعدام بريطانيين ومغربي قاتلوا بأوكرانيا

عقب صدور حكم الإعدام بحق بريطانيين ومغربي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، أن بريطانيين اثنين ومغربيا حكم عليهم بالإعدام أمس الخميس في إقليم دونيتسك الانفصالي بدعوى ارتكاب جرائم في شرق أوكرانيا.

وقال "في الوقت الحالي، تجري المحاكمات التي ذكرتها على أساس تشريعات دونيتسك، لأن الجرائم المعنية ارتكبت على أراضيها".

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تأتي تصريحات لافروف بعدما أفادت وسائل إعلام روسية بأن محكمة تابعة للسلطات الانفصالية شرق أوكرانيا أصدرت حكما يقضي بإعدام مقاتلَين بريطانيَين ومغربي وقعوا أسرى لدى القوات الروسية. وأضافت الوكالة أن الأسرى دفعوا الأربعاء ببراءتهم من تهمة "الارتزاق"، لكنهم اعترفوا بمشاركتهم في المعارك "الهادفة إلى الاستيلاء العنيف على السلطة".

وأصدرت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا حكما بإعدام بريطانيَين ومغربي أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

"يمكنهم طلب العفو"

من جانبه أكد بافيل كوسوفان محامي أحد الرجال الثلاثة لوكالة "تاس" أن المتهمين "سيستأنفون الحكم". كما أوضحت المحكمة للمدانين الثلاثة أنه يمكنهم أيضا طلب العفو، وفق المصدر نفسه.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إلى أن هذه "المحاكمة المزعومة لعسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية.. لا قيمة لها"، مستنكرا محاكمة "تقدم الدعاية على القانون والأخلاق".